Graduatorie GPS 2026 | domanda dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026 Ufficiale
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che le domande per le graduatorie GPS 2026 si potranno inviare dalle 12 di venerdì 23 febbraio alle 23.59 di lunedì 16 marzo. La procedura riguarda le nuove iscrizioni e gli aggiornamenti per le supplenze nelle scuole. La piattaforma online sarà aperta per quasi un mese, permettendo a docenti e aspiranti di presentare le loro richieste. L'apertura delle domande rappresenta un passaggio importante per chi desidera lavorare nella scuola nel prossimo biennio.
Graduatorie GPS 202628: le date per l'aggiornamento sono "dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026". Il Ministero ha comunicato la data ai sindacati. L'Ordinanza sarà pubblicata sul portale INPA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Buonasera, una domanda: aprendo da Istanze on line la visualizzazione delle GPS, mi appare questo messaggio: "Aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza". Premetto che ovviamente sono iscritta alle GPS e fino a qualche mese fa vi facebook