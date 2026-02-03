Tra tifosi del Pisa c’è ancora molta incertezza. La maggior parte si dice scettica, ma spera comunque in un colpo di scena. La scelta dello svedese di 33 anni come nuovo tecnico non ha convinto tutti. La squadra ha bisogno di un vero miracolo per uscire dalla crisi, visto che finora ha collezionato solo una vittoria in 23 partite. I tifosi aspettano di vedere se questa mossa potrà davvero cambiare le cose.

Tra scetticismo, rabbia e speranza, Pisa si interroga sulla scelta del nuovo tecnico nerazzurro, lo svedese Oscar Hiljemark, 33 anni, chiamato a un compito arduo: risollevare gli animi e provare a invertire la rotta di un percorso fin qui povero di vittorie, un solo successo in 23 partite. L’arrivo di Hiljemark sulla panchina del Pisa Sporting Club, dopo l’esonero di Alberto Gilardino, non convince però del tutto la tifoseria. Gli umori oscillano tra chi parla di scelta obbligata, chi teme un salto nel vuoto e chi, pur tra molte perplessità, invita ad aspettare il campo prima di un giudizio definitivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa pensano i tifosi. Scetticismo e speranze: "Serve un miracolo"

Approfondimenti su Oscar Hiljemark

L'ingresso di Mohamed Salah in campo con il Liverpool ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oscar Hiljemark

Argomenti discussi: Litigata al telefono tra Lotito e un tifoso: urla, insulti e la rivelazione su Sarri: Non lo vogliono; Claudio Lotito in esclusiva a RomaToday: Non c'è nessuna squadra in svendita; L’Atalanta e il mercato invernale: poche mosse, ma giuste. E un colpo vero in un festival dei prestiti; Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter.

Tifosi dello Stoccarda invadono Roma: cori e provocazioni tra storia e sport. Cosa ne pensano i passanti?Roma, la capitale del calore e della passione, ha visto stasera un’improvvisa invasione di tifosi tedeschi! #Stoccarda #Roma #Tifosi Un mare di nero sotto il sole romano Centinaia di sostenitori dello ... lacronacadiroma.it

La reazione dei tifosi all’ingresso in campo di Salah con il Liverpool: hanno chiarito cosa pensanoSalah trona in campo per la prima volta dopo la sfuriata improvvisa di una settimana fa che stava per compromettere il suo rapporto con il Liverpool. L'egiziano era stato escluso dalla partita di ... fanpage.it

CNC Media. . Abbiamo chiesto ai milanesi cosa pensano delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. C’è chi parla di disagi per la vita quotidiana, soprattutto per chi lavora e si sposta ogni giorno, chi ritiene i cambiamenti sopportabili e chi, invece, vede nei - facebook.com facebook

Niente social agli under 15: cosa ne pensano i giovani #lariachetira x.com