Divisione polizia amministrativa e sociale della questura si è insediata la prima dirigente Interdonato

È stata inaugurata ufficialmente presso la questura di Reggio Calabria la nuova dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale, dottoressa Interdonato. L'insediamento segna un importante passo per il settore, rafforzando l'organizzazione e l'efficienza delle attività volte alla tutela della sicurezza e dei diritti civili nel territorio.

Si è insediata presso la questura di Reggio Calabria, quale dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale, la dott.ssa Giuseppina Interdonato, primo dirigente della polizia di Stato.Originaria di Messina, la dott.ssa Interdonato è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, in Questura si è insediato il dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Si è insediata presso la Questura di Reggio Calabria, quale Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Lo riporta strettoweb.com

Polizia di Stato, Dott.ssa Giuseppina Interdonato alla guida della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria - Si è insediata oggi presso la Questura di Reggio Calabria, assumendo il ruolo di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Riporta reggiotv.it

PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO CIRO COSIMO ZACCARIA ASSEGNATO ALLA DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE DELLA QUESTURA DI MATERA - facebook.com Vai su Facebook