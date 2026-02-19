Gli errori di Augusto Akanji in affanno Barella ci prova

Durante la partita, Sommer commette un errore che favorisce il gol di Fet, lasciando il portiere con un voto insufficiente. Akanji fatica a tenere il ritmo e si trova spesso in difficoltà contro gli attaccanti avversari. Barella si impegna nel tentativo di recuperare palla e creare azioni pericolose, ma senza successo. La prestazione complessiva dei giocatori evidenzia diverse lacune difensive e alcune scelte sbagliate. La partita prosegue con queste difficoltà, lasciando spazio a molte analisi post gara.

SOMMER 5,5. Si trova Fet tutto solo al suo cospetto e non può che soccombere. Ma su Hauge protegge male il palo. AKANJI 5,5. Anche lui non riesce a mettere una pezza quando il Bodo si accende. ACERBI 5. Le azioni offensive dei norvegesi lo trovano spesso tagliato fuori, soprattutto sull'1-0. BASTONI 6. Cancella le polemiche e si rimette gli scarpini. Gli errori sembrano arrivare da altre zone. DARMIAN 6,5. Non giocava titolare da luglio. Colpisce un palo e per un tempo è una spina nel fianco sinistro norvegese. SUCIC 5,5. Moto perpetuo, talvolta con qualche imperfezione. BARELLA 6. Regista d'eccezione, suo il cross dell'1-1 e tante iniziative, anche se si mangia un gol. Luis Henrique 5. Rischia di far segnare al Bodo anche il quarto con una brutta palla persa. Zielinski 6. Prova a dare geometrie. Bonny 5,5. Ne fa ammonire uno, poi vede pochi palloni. Diouf sv.