Giustizia le ragioni del si e del no al referendum

Lunedì 23 febbraio alle 18:30, l’Auditorium “Gino Pisanò” a Casarano ospiterà un dibattito sul Referendum Giustizia, promosso dal Presidio Libera “Angelica Pirtoli”. L’evento nasce per discutere le ragioni a favore e contro la riforma, coinvolgendo cittadini, esperti e rappresentanti locali. La discussione mira a chiarire i punti chiave della consultazione e a favorire un confronto diretto. L’appuntamento si svolge in un momento in cui il tema della giustizia divide l’opinione pubblica e suscita molte domande.

Un momento di confronto aperto e pluralista sulle ragioni del Referendum Giustizia. È quello in programma lunedì 23 febbraio, alle ore 18:30, presso l’Auditorium “Gino Pisanò”, in via Parente, 1 a Casarano, dove si terrà un incontro pubblico promosso dal Presidio Libera “Angelica Pirtoli” e il Gruppo Territoriale M5S Casarano, in collaborazione con l’associazione “L’Astronave Verde”.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento sui contenuti del referendum, mettendo a confronto in modo diretto e costruttivo le posizioni favorevoli e contrarie.Per il fronte del No interverrà il Dott.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del

Referendum sulla giustizia: al circolo Empedocleo per spiegare le ragioni del sìIl circolo Empedocleo ha ospitato un incontro dedicato al referendum sulla giustizia, perché molte persone vogliono capire meglio i cambiamenti proposti.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.