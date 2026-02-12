Giovedì 12 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La giornata si svolge tra eventi live su Rai 2 e Rai Sport, con sintesi serali e approfondimenti sugli atleti italiani. La copertura si concentra sulle gare in corso e sui protagonisti azzurri, che si sfidano sotto gli occhi di milioni di spettatori.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Giovedi 12 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Giovedi 12 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Sabato 7 febbraio, Rai Sport trasmetterà in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domenica 8 febbraio, Rai trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pioggia di medaglie con Lollobrigida, Franzoni e Paris | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Sci alpino domani 12 febbraio: Super G femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (giovedì 12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare; Lo State of Play torna giovedì 12 febbraio – Oltre 60 minuti di annunci e gameplay focalizzati su PS5; Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 12 febbraio 2026.

Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 12 febbraio, programma, streamingQuest'oggi, giovedì 12 febbraio, va in scena la seconda giornata dei Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026, ... oasport.it

Allerta Meteo, giovedì 12 e venerdì 13 scuole chiuse in molti Comuni: l’ELENCO aggiornato LIVEL’Italia si prepara ad affrontare una delle fasi di maltempo più severe dell’inverno. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 febbraio, un’allerta meteo arancione che coinvolge ampie zon ... strettoweb.com

DISATRO TELECRONA RAI........... SCOMPARSI IL MERITO E LA COMPETENZA Spesso la politica quando si occupa di sport genera MALANNI. Alcune volte addirittura crea veri e propri DISASTRI.......QUESTO E' IL CASO Chioggia ne sa qualcosa, in testa al - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Usigrai ha indetto per il 13 febbraio uno sciopero delle firme "in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web" in segno di "solidarietà e partecipazione" con la protesta dei giornalisti di Rai Sport dopo la telecronaca della c x.com