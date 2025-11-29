Interviene per dividere due ragazze aggredito con spray al peperoncino

Aggressione ai giardini Ansaldo nei pressi del centro commerciale Fiumara. È successo intorno alle 16.40 di venerdì 28 novembre e sul posto sono intervenute la polizia e un'ambulanza della pubblica assistenza Volontari del soccorso Fiumara.Vittima un 20enne egiziano, in compagnia della fidanzata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it