Interviene per dividere due ragazze aggredito con spray al peperoncino

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione ai giardini Ansaldo nei pressi del centro commerciale Fiumara. È successo intorno alle 16.40 di venerdì 28 novembre e sul posto sono intervenute la polizia e un'ambulanza della pubblica assistenza Volontari del soccorso Fiumara.Vittima un 20enne egiziano, in compagnia della fidanzata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

