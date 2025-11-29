Interviene per dividere due ragazze aggredito con spray al peperoncino
Aggressione ai giardini Ansaldo nei pressi del centro commerciale Fiumara. È successo intorno alle 16.40 di venerdì 28 novembre e sul posto sono intervenute la polizia e un'ambulanza della pubblica assistenza Volontari del soccorso Fiumara.Vittima un 20enne egiziano, in compagnia della fidanzata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, interviene sul vertice odierno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato alla crisi dell’ex Ilva, precisando che sarà presente “solo per rispetto istituzionale”. - facebook.com Vai su Facebook
Interviene per dividere due ragazze, aggredito con spray al peperoncino - Sul posto la polizia, che ha rintracciato la presunta responsabile ... Segnala genovatoday.it
Rissa in discoteca per la droga, due ragazze verso il processo - Una rissa fra due “fazioni”, prima nel bagno della discoteca, poi fuori dal locale, con la sicurezza costretta a intervenire: protagoniste quattro ragazze, due delle quali della provincia di Chieti, ... Scrive ilmessaggero.it
Milano, due ragazze violentate dopo la discoteca: arrestato pr con mezzo litro di droga dello stupro - Un pr della movida milanese è stato arrestato a Sesto San Giovanni per violenza sessuale su due ragazze e detenzione di “droga dello stupro”. Secondo affaritaliani.it