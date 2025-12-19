tre cifre contro il telemarketing invadente il codice agicom contro molestie e truffe telefoniche

L'Agcom ha lanciato una nuova iniziativa per contrastare il telemarketing molesto e le truffe telefoniche, rafforzando le misure di tutela dei consumatori. Con un

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha ufficialmente avviato una nuova fase della battaglia contro il telemarketing invadente e le truffe telefoniche. Dopo i primi interventi tecnici diventati operativi negli ultimi mesi, l’Autorità ha proposto un sistema innovativo: attribuire a tutti gli operatori legali un numero identificativo di tre cifre per le chiamate in uscita e per l’invio di messaggi, così da consentire agli utenti di riconoscere immediatamente una comunicazione autentica da una potenziale molestia o truffa. Un codice per distinguere il legittimo dal sospetto. La sperimentazione, iniziata il 17 dicembre e durerà 45 giorni - poi l'Agcom deciderà se renderla definitivamente operativa -, prevede che le aziende e gli operatori che rispettano tutte le normative debbano utilizzare numerazioni brevi composte da tre cifre come identificativo delle proprie chiamate commerciali o informative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

