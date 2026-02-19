Gerard Butler ha deciso all’ultimo minuto di lasciare il set di The Plane 2, portando alla cancellazione del film. La Lionsgate aveva già programmato le riprese del sequel, originariamente intitolato Ship, ma l’attore protagonista ha scelto di non partecipare, sorprendendo produttori e fan. La sua assenza improvvisa ha bloccato tutte le fasi di lavorazione, lasciando il progetto senza una data di ripresa e senza una spiegazione ufficiale. Ora gli studi devono riorganizzare le loro strategie per i futuri film.

Una decisione dell'ultimo minuto ha convinto l'attore protagonista a lasciare definitivamente il progetto quando ormai era già tutto pronto per l'avvio della produzione del sequel Il sequel di The Plane, che fino a questo momento era stato intitolato Ship, è stato cancellato dalla Lionsgate dopo che, secondo quanto riferito, la star Gerard Butler ha deciso di non partecipare al progetto. Il primo film, uscito nel 2023, era andato bene al box-office, incassando circa 75 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni. Perché Gerard Butler ha lasciato il set all'improvviso? "All'ultimo minuto, Gerard Butler ha deciso di non voler andare avanti con il progetto e non c'è stata molta discussione al riguardo", ha dichiarato la co-star Mike Colter ai microfoni di The . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gerard Butler abbandona il set di The Plane 2 all’ultimo minuto: il film è cancellato

