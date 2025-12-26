Greenland 2 – Migration il trailer del film con Gerard Butler e Morena Baccarin
Dopo il successo internazionale di Greenland (2020), arriva in sala il 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy Greenland 2 – Migration, l’attesissimo secondo capitolo del survival movie apocalittico diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Gerard Butler, anche in veste di produttore. Sono da oggi disponibili il poster e il trailer italiani del film, che anticipano un nuovo, spettacolare viaggio ai confini della sopravvivenza umana. Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke che ha devastato la Terra, la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
