Dopo il successo internazionale di Greenland (2020), arriva in sala il 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy Greenland 2 – Migration, l’attesissimo secondo capitolo del survival movie apocalittico diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Gerard Butler, anche in veste di produttore. Sono da oggi disponibili il poster e il trailer italiani del film, che anticipano un nuovo, spettacolare viaggio ai confini della sopravvivenza umana. Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke che ha devastato la Terra, la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Greenland 2 – Migration, il trailer del film con Gerard Butler e Morena Baccarin

Leggi anche: Greenland 2 – Migration, il trailer del film con Gerard Butler e Morena Beccarin

Leggi anche: Gerard Butler tra tempeste radioattive e cataclismi nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Greenland 2 Migration: Ecco il trailer ITA - Preparatevi a un nuovo, gelido viaggio per la sopravvivenza: Lucky Red e Universal Pictures Internatio ... projectnerd.it