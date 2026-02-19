Gene Hackman venduta in una settimana la villa in cui è morto Mistero sul prezzo
Gene Hackman ha venduto la sua villa in soli otto giorni, suscitando curiosità sul prezzo finale. La casa, teatro della tragica scoperta dei corpsi dell’attore e di sua moglie Betsy Arakawa, ha attirato molti compratori. La vendita si è conclusa rapidamente, lasciando dubbi sul valore dell’immobile e sulle ragioni di questa cessione improvvisa. La proprietà si trova in una zona residenziale molto richiesta, con ampi spazi e una vista panoramica. La famiglia Hackman non ha ancora commentato la transazione.
In poco più di una settimana (per la precisione 8 giorni) la villa di Gene Hackman è stata venduta. Si tratta della casa in cui l’attore e sua moglie Betsy Arakawa erano stati trovati morti nel febbraio del 2025. La villa di Gene Hackman. La villa di Gene Hackman si trova in New Mexico, per la precisione a Santa Fe, in un quartiere residenziale e super esclusivo. Un luogo riservato a personalità importanti e celebrità in cerca di privacy. La trattativa è stata particolarmente rapida e dopo la diffusione dell’annuncio di vendita l’immobile ha trovato un nuovo proprietario in appena 8 giorni. La villa, in cui erano stati trovati il 26 febbraio i corpi di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, era stata messa sul mercato dagli eredi della coppia con un prezzo iniziale di 6,25 milioni di dollari (ossia circa 5,33 milioni di euro). 🔗 Leggi su Dilei.it
