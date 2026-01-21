Gene Hackman in vendita la mega villa in cui è stato trovato morto con la moglie | ecco quanto costa

La villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa, teatro della tragica scoperta dei loro corpi nel febbraio scorso, è ora in vendita. Gli eredi hanno fissato il prezzo a 6,25 milioni di dollari (circa 5,33 milioni di euro). La proprietà rappresenta un'importante testimonianza della vita dell'attore, ora disponibile sul mercato immobiliare.

La villa appartenuta a Gene Hackman e alla moglie Betsy Arakawa, all'interno della quale sono stati rinvenuti i corpi senza vita della coppia lo scorso 26 febbraio, è già stata messa in vendita dagli eredi alla cifra di 6,25 milioni di dollari, corrispondenti a circa 5,33 milioni di euro. A meno di un anno dal tragico ritrovamento, dopo aver svuotato il prestigioso immobile dagli oggetti, le opere d'arte e i cimeli accumulati nel corso della vita dall'attore due volte premio Oscar, la proprietà di 1.208 metri quadrati situata in cima a una collina circondata da pini all'interno del quartiere recintato di Santa Fe Summit, è stata immessa nel mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

