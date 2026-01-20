Da settimane, in Iran, le proteste dei giovani vengono represse con estrema durezza dal regime, che utilizza la violenza per sopprimere le richieste di libertà. Questo conflitto evidenzia una crescente tensione tra le aspirazioni di una generazione e le risposte autoritarie delle autorità. È importante mantenere l’attenzione su questa crisi, affinché il mondo non resti in silenzio di fronte a tali violazioni dei diritti umani.

Da settimane in Iran il regime reprime con una violenza senza precedenti le proteste di una generazione che chiede più libertà. Migliaia di ragazze e ragazzi sono stati uccisi nelle strade, nelle piazze, davanti alle università, colpiti dalle forze di sicurezza mentre manifestavano contro una dittatura religiosa che controlla, punisce e reprime ogni forma di dissenso. La settimana scorsa, per la prima volta la Guida suprema Ali Khamenei ha ammesso pubblicamente che durante le proteste sono morte migliaia di persone, «alcune in modo disumano e brutale». Ma invece di assumersi la responsabilità della repressione, ha attribuito le uccisioni a presunte «forze terroristiche» manovrate dall’estero, accusando Stati Uniti e Israele e invocando punizioni esemplari contro i manifestanti, definiti «servi» di potenze straniere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il massacro dei giovani iraniani, e un mondo che non può restare in silenzio

Nemici del Dio khomeinista, nemici della sinistra veterocomunista :la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani che chiedono libertà e dignitàIn Iran, i khomeinisti e la sinistra veterocomunista si trovano in tensione per il ruolo della religione e la risposta alle proteste dei giovani che chiedono libertà e dignità.

