Gazzetta dello Sport | Mourinho domina Conte | Napoli travolto e ora rischia i playoff

Una notte indimenticabile a Lisbona, dove il Benfica di Mourinho ha dominato il Napoli di Conte nel loro primo confronto in Champions, mettendo a rischio la qualificazione degli azzurri. Sebastiano Vernazza analizza l’impatto di questa sfida e le conseguenze per il cammino europeo della squadra partenopea.

"> LISBONA — Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza racconta una delle notti più difficili dell’era Conte: un Benfica-Napoli senza storia, con Mourinho che supera l’antico rivale nel loro primo incrocio in Champions. Non un episodio, non un colpo estemporaneo: come sottolinea Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, il Benfica ha dominato dal primo all’ultimo minuto, annullando un Napoli fragile, distratto e incapace di reggere il ritmo europeo. Il quadro è pesante: il Napoli oggi occupa il 23º posto del ranking Champions, l’ultimo utile per i playoff. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff”

? Dalle difficoltà iniziali ai trionfi europei. David Luiz nell’ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo percorso con Sarri: metodi duri, momenti complicati, ma alla fine un rapporto speciale… coronato dalla vittoria dell’Europa League. 1/4 Vai su X

Un nuovo e importante riconoscimento per il CT della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi, che sarà premiato come “Miglior allenatore dell’anno” ai Gazzetta Sport Awards 2025, l’evento promosso da La Gazzetta dello Sport che celebra ogni anno i migl - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta dello Sport: “Mourinho-Conte, la resa dei conti a Lisbona: storia di un duello infinito” - Non è un semplice incrocio di Champions, ma un nuovo capitolo della saga tra José Mourinho e Antonio Conte. Scrive napolipiu.com

GAZZETTA - Sfida Mourinho-Conte, meglio il palmares del portoghese, ma Conte è favorito - Conte in Champions: "Conte da allenatore non ha mai vinto un trofeo internazionale, Mou ha in bacheca due Champions (Porto e Inter), due Coppe Uefa ... Come scrive napolimagazine.com