Gazzetta dello Sport | Mourinho domina Conte | Napoli travolto e ora rischia i playoff

Napolipiu.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte indimenticabile a Lisbona, dove il Benfica di Mourinho ha dominato il Napoli di Conte nel loro primo confronto in Champions, mettendo a rischio la qualificazione degli azzurri. Sebastiano Vernazza analizza l’impatto di questa sfida e le conseguenze per il cammino europeo della squadra partenopea.

"> LISBONA — Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza racconta una delle notti più difficili dell’era Conte: un Benfica-Napoli senza storia, con Mourinho che supera l’antico rivale nel loro primo incrocio in Champions. Non un episodio, non un colpo estemporaneo: come sottolinea Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, il Benfica ha dominato dal primo all’ultimo minuto, annullando un Napoli fragile, distratto e incapace di reggere il ritmo europeo. Il quadro è pesante: il Napoli oggi occupa il 23º posto del ranking Champions, l’ultimo utile per i playoff. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gazzetta dello sport mourinho domina conte napoli travolto e ora rischia i playoff

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff”

Gazzetta dello Sport: “Mourinho-Conte, la resa dei conti a Lisbona: storia di un duello infinito” - Non è un semplice incrocio di Champions, ma un nuovo capitolo della saga tra José Mourinho e Antonio Conte. Scrive napolipiu.com

gazzetta sport mourinho dominaGAZZETTA - Sfida Mourinho-Conte, meglio il palmares del portoghese, ma Conte è favorito - Conte in Champions: "Conte da allenatore non ha mai vinto un trofeo internazionale, Mou ha in bacheca due Champions (Porto e Inter), due Coppe Uefa ... Come scrive napolimagazine.com