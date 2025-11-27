Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Novembre 2025, è pari a 0,320 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media giornaliera di 33,77 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato italiano, rappresentato dal PSV, ha mostrato una tendenza leggermente rialzista dopo una fase di relativa stabilità. Dopo aver toccato i minimi di metà novembre, il valore si è riportato sopra quota 33 €MWh (0,308 €Smc), con una progressione graduale ma costante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scopri altri approfondimenti

Black Friday da Giunti al Punto! Storie, emozioni e nuovi mondi… oggi a prezzo speciale. Sconti imperdibili su tanti titoli: è il momento perfetto per scegliere il tuo prossimo libro! - facebook.com Vai su Facebook

Italia, prezzo del food cresciuto del 21% dal 2021 a oggi uci.it/italia-prezzo-… Vai su X

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Da msn.com

Metano e bollette in calo, l’Europa beneficia del crollo dei prezzi del gas sotto i 30 euro - Il calo del prezzo del metano in Europa modifica scenari energetici, riducendo costi di gas ed elettricità per famiglie e imprese. Lo riporta blitzquotidiano.it

Gas, perché il prezzo è sotto i 30 euro? L'effetto sulle bollette - In queste settimane il metano europeo ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora: nella giornata del 24 novembre la contrattazione si è fermata attorno ai ... Lo riporta tg24.sky.it