Garlasco youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni dei carabinieri

Il nome di Bugalalla, youtuber noto per le sue inchieste, torna alle cronache dopo aver pubblicato intercettazioni dei carabinieri legate al caso di Garlasco. La diffusione di conversazioni risalenti alle indagini ha acceso il dibattito tra i cittadini e gli esperti, sollevando dubbi sulla riservatezza delle indagini. Le registrazioni mostrano dettagli inediti sul procedimento giudiziario e alimentano nuove ipotesi sulla gestione delle prove. La vicenda riapre vecchie ferite e mette in discussione il ruolo delle fonti non ufficiali.

Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione pubblica, riaccendendo un caso che da quasi vent’anni divide l’opinione pubblica e continua a generare nuovi interrogativi. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, resta una delle vicende giudiziarie più discusse della cronaca italiana. Per quel delitto Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, ma il dibattito attorno alle indagini e ai protagonisti di quella lunga stagione processuale non si è mai realmente spento. A riaprire il fronte mediatico è stata Francesca Bugamelli, youtuber conosciuta sul Web come Bugalalla, che ha pubblicato un nuovo video contenente intercettazioni effettuate dai carabinieri di Vigevano durante l’inchiesta su Alberto Stasi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

