Game of Thrones | annunciato The Mad King lo spin-off ufficiale sul Re Folle…a teatro

HBO annuncia “The Mad King”, uno spin-off dedicato al Re Folle di Westeros. La decisione deriva dal successo di “House of the Dragon” e dall’interesse crescente per i personaggi più controversi della saga. La produzione prevede uno spettacolo teatrale che porterà il pubblico nel cuore della follia di Aerys II Targaryen. La novità si aggiunge alle altre iniziative legate a “Game of Thrones” e mira a approfondire aspetti mai svelati prima. La data di debutto è ancora da definire, ma l’attesa cresce tra i fan.

Il franchise nato dalla penna di George R.R. Martin non smette di espandersi. Dopo il successo globale di House of the Dragon e l’attesa per A Knight of the Seven Kingdoms, HBO ha ufficializzato un nuovo, ambizioso progetto che promette di svelare i segreti più oscuri di Westeros. Si intitolerà “The Mad King” e, a differenza dei capitoli precedenti, non sarà una serie TV, bensì la prima produzione teatrale ufficiale di Game of Thrones. Il Re Folle a teatro: debutto alla Royal Shakespeare Company. La notizia, riportata in esclusiva da Deadline, segna una svolta storica per il brand. Lo spettacolo debutterà quest’estate nel Regno Unito presso il prestigioso Royal Shakespeare Theatre di Stratford-upon-Avon, con l’obiettivo di approdare successivamente nel West End di Londra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

