Il nuovo spin off di Game of Thrones si prende meno sul serio

Da ilpost.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Cavaliere dei Sette Regni” ha un protagonista un po' tonto, una storia semplice e ricorda un famoso film degli anni Duemila Lunedì è uscita su HBO Max la prima puntata del Cavaliere dei Sette Regni, la nuova serie ambientata nell’universo narrativo di Game of Thrones, una delle produzioni televisive più famose e seguite degli ultimi vent’anni. Ispirato all’omonimo libro scritto da George R. R. Martin, coideatore della serie insieme allo sceneggiatore Ira Parker, Il cavaliere dei Sette Regni è il secondo prequel della saga dopo House of the Dragon: la storia è ambientata circa 80 anni dopo le vicende di quest’ultima e circa 90 anni prima di quelle della serie originale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il nuovo spin off di game of thrones si prende meno sul serio

© Ilpost.it - Il nuovo spin off di “Game of Thrones” si prende meno sul serio

Grande festa a Roma per il lancio di HBO Max in Italia: sul red carpet il cast di “A Knight of the Seven Kingdoms”, lo spin-off di “Game of Thrones”Giovedì 15 gennaio, a Roma, si è svolta la serata di lancio di HBO Max in Italia, con la presentazione di “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Leggi anche: Knight of the seven kingdoms: il spin-off di game of thrones con una serie all’anno su HBO

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il nuovo spin-off di Game of Thrones potrebbe aver già infranto un record del franchise; A Knight of the Seven Kingdoms, cosa sapere: cast, trama, curiosità; A Knight of the Seven Kingdoms, la recensione: torniamo nel mondo del Trono di Spade, ma con più intimità; Bridgerton, in arrivo nuovi spin-off? Il produttore ammette: Stiamo parlando di altri progetti.

il nuovo spin offBridgerton, in arrivo nuovi spin-off? Il produttore ammette: Stiamo parlando di altri progetti - Dopo La Regina Carlotta, Bridgerton potrebbe offrire spazio ad altri personaggi, protagonisti di nuovi spin-off: è quanto suggerito di recente dal produttore esecutivo della serie tv. comingsoon.it

il nuovo spin offIl nuovo spin-off di Game of Thrones potrebbe aver già infranto un record del franchise - Ancor prima dell'uscita ufficiale, il nuovo spin-off di Game of Thrones potrebbe avere infranto un record per il franchise. bestmovie.it

ALARM TIJDENS HET PROEFVAREN MET BINNENVAARTTANKER NA GROTE INGREEP

Video ALARM TIJDENS HET PROEFVAREN MET BINNENVAARTTANKER NA GROTE INGREEP

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.