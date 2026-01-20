il nuovo spin off di game of thrones si prende meno sul serio

“Il Cavaliere dei Sette Regni” ha un protagonista un po' tonto, una storia semplice e ricorda un famoso film degli anni Duemila Lunedì è uscita su HBO Max la prima puntata del Cavaliere dei Sette Regni, la nuova serie ambientata nell’universo narrativo di Game of Thrones, una delle produzioni televisive più famose e seguite degli ultimi vent’anni. Ispirato all’omonimo libro scritto da George R. R. Martin, coideatore della serie insieme allo sceneggiatore Ira Parker, Il cavaliere dei Sette Regni è il secondo prequel della saga dopo House of the Dragon: la storia è ambientata circa 80 anni dopo le vicende di quest’ultima e circa 90 anni prima di quelle della serie originale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

