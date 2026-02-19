Galaxy z flip 7 olympic edition in vendita da campione olimpico su ebay prezzo alto

Un campione olimpico ha messo in vendita su eBay il Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, generando clamore tra gli appassionati. La scelta di Samsung di consegnare questa versione speciale agli atleti delle Olimpiadi invernali del 2026 ha portato alla rivendita di alcuni dispositivi a prezzi elevati. Molti acquisti si sono concentrati su questa edizione limitata, considerata un oggetto da collezione. La vendita online ha attirato numerosi offerenti, attirando l’attenzione di chi cerca pezzi unici legati all’evento sportivo.

questo testo sintetizza la prassi di samsung di consegnare edizioni speciali del galaxy z flip 7 agli atleti delle olimpiadi invernali del 2026 e analizza il fenomeno della rivendita. si evidenzia come lo sponsor principale assicuri connettività e supporto durante i giochi, senza improvvisazioni o elementi non supportati dalle informazioni di partenza. galaxy z flip 7 olimpico: l'edizione speciale regalata agli atleti. per ogni olimpiade, samsung presenta una edizione olimpica del proprio modello di punta. per le olimpiadi invernali 2026 la scelta ricade sul galaxy z flip 7 in versione dedicata.