Galaxy buds 3 | samsung rimuove dal negozio online in vista dell’evento unpacked
Samsung ha rimosso temporaneamente dal negozio online i Galaxy Buds 3, in vista dell’evento Galaxy Unpacked previsto per il 25 febbraio. Questa decisione potrebbe indicare che l’azienda si prepari a lanciare i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro durante la presentazione. Nei giorni scorsi, alcuni rivenditori avevano già segnalato la sparizione dei modelli più vecchi dal loro catalogo online.
lo prossimo evento samsung galaxy unpacked è previsto per il 25 febbraio, con l’annuncio atteso della serie galaxy s26 e dei nuovi auricolari Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. in questa cornice, si analizzano i cambiamenti rilevanti sul catalogo degli auricolari, mettendo in evidenza la situazione attuale del modello Galaxy Buds 3 e le prospettive per la gamma futura. l’attenzione riguarda soprattutto la presenza online dei prodotti e le scelte strategiche di samsung in vista della nuova generazione. samsung galaxy buds 3: rimozione dal sito usa. fonti di settore indicano una rimozione totale del modello Galaxy Buds 3 dall’e-commerce statunitense. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Galaxy s26 in arrivo: promemoria per evento galaxy unpacked di samsung questo mese
Samsung ha annunciato ufficialmente la data del suo evento Galaxy Unpacked di quest’anno, previsto per questo mese.
Samsung prepara evento unpacked con un dispositivo galaxy scomparso
Samsung ha rimosso il Galaxy Buds 3 dal suo negozio online negli Stati Uniti, probabilmente a causa di problemi di produzione.
Samsung Galaxy Buds 3 FE review la alternativa perfecta de bajo precio
Argomenti discussi: Samsung Galaxy Buds 3 FE in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (-43%); Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods Pro; Samsung Unpacked 2026: 5 voci più importanti che vedo su Galaxy S26 Extremely, Buds 4 Professional e altro; Lost in translation? I migliori auricolari con traduzione in tempo reale.
Samsung Galaxy Buds 3 FE in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (-43%)Le Samsung Galaxy Buds 3 FE sono in offerta su Amazon con il 43% di sconto: si tratta di un'occasione ottima per acquistare un paio di auricolari Bluetooth al prezzo giusto. hdblog.it
Samsung Galaxy Buds3 FE con un -43% di sconto solo su AmazonGli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE sono state progettate pensando alle esigenze dei singoli utenti, mettendo al primo posto anche il design. Non a ... tecnoandroid.it
Samsung Galaxy Buds 4, ancora conferme per il nuovo design x.com
I Galaxy Buds 4 Pro fanno capolino nella One UI 9.0, doppio passo falso per Samsung #Samsung https://gizchina.it/2026/02/samsung-galaxy-buds-trapelano-dentro-one-ui-9-0/ - facebook.com facebook