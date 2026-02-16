Galaxy buds 3 | samsung rimuove dal negozio online in vista dell’evento unpacked

Samsung ha rimosso temporaneamente dal negozio online i Galaxy Buds 3, in vista dell’evento Galaxy Unpacked previsto per il 25 febbraio. Questa decisione potrebbe indicare che l’azienda si prepari a lanciare i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro durante la presentazione. Nei giorni scorsi, alcuni rivenditori avevano già segnalato la sparizione dei modelli più vecchi dal loro catalogo online.

lo prossimo evento samsung galaxy unpacked è previsto per il 25 febbraio, con l’annuncio atteso della serie galaxy s26 e dei nuovi auricolari Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. in questa cornice, si analizzano i cambiamenti rilevanti sul catalogo degli auricolari, mettendo in evidenza la situazione attuale del modello Galaxy Buds 3 e le prospettive per la gamma futura. l’attenzione riguarda soprattutto la presenza online dei prodotti e le scelte strategiche di samsung in vista della nuova generazione. samsung galaxy buds 3: rimozione dal sito usa. fonti di settore indicano una rimozione totale del modello Galaxy Buds 3 dall’e-commerce statunitense. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung ha annunciato ufficialmente la data del suo evento Galaxy Unpacked di quest’anno, previsto per questo mese.

Samsung ha rimosso il Galaxy Buds 3 dal suo negozio online negli Stati Uniti, probabilmente a causa di problemi di produzione.

