Gabriel Garko pronto a diventare papà | lui e il marito Giorgio allargano la famiglia la confessione

Gabriel Garko ha annunciato di aspettare un figlio con il marito Giorgio, confermando una notizia che circolava da settimane. L’attore ha spiegato di aver deciso di allargare la famiglia, desideroso di condividere questa nuova esperienza. Il loro progetto è stato reso possibile grazie a trattamenti di fecondazione assistita. La coppia ha mostrato entusiasmo e speranza, svelando anche alcuni dettagli sulla futura nascita. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social, dove i fan hanno espresso affetto e supporto.

Dopo anni vissuti sotto i riflettori, oggi Gabriel Garko sembra aver trovato una dimensione più intima e autentica. L’attore, che da tempo condivide la vita con il marito Giorgio, avrebbe espresso il desiderio di compiere un passo importante: diventare genitore. A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che parla di un progetto di famiglia sempre più concreto e di una volontà maturata lontano dai riflettori. Gabriel Garko e il marito Giorgio sono pronti a diventare genitori: ecco chi l’ha rivelato. A svelare il sogno di paternità è stato il giornalista Alberto Dandolo, riportando quanto confidato da amici milanesi della coppia: « Dario (questo il vero nome di Garko, all’anagrafe Dario Oliviero, ndr) non vede l’ora di diventare papà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

