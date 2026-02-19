Gabriel Garko pronto a diventare papà con il marito Giorgio | Vogliono donare il loro amore a un'altra vita

Gabriel Garko e il marito Giorgio vogliono diventare genitori, una decisione presa dopo le nozze segrete. La coppia ha espresso il desiderio di condividere il loro amore con un'altra vita, considerando l'adozione o la fecondazione assistita. Garko ha confidato di essere entusiasta all’idea di vivere questa nuova esperienza. La coppia sta valutando le opzioni più adatte, mentre si prepara a intraprendere il percorso per allargare la famiglia. Nei prossimi mesi, potrebbero annunciare ufficialmente il loro progetto.

Dopo le nozze celebrate nel massimo riserbo, per Gabriel Garko si aprirebbe un nuovo capitolo. Secondo un'indiscrezione, l'attore e il marito Giorgio starebbero pensando a un figlio: "L'attore non vede l'ora di diventare papà". La coppia, legata da quattro anni, vivrebbe ormai questo sogno come un passo naturale.