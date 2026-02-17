Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di Locauto

Il 17 febbraio 2026, Locauto ha introdotto Tollpass, un dispositivo che elimina le code ai caselli per i clienti con auto a noleggio in Italia. La società ha deciso di adottare questa tecnologia per rendere più fluido il passaggio in autostrada, riducendo i tempi di attesa. Per i clienti, significa poter attraversare i punti di pedaggio senza fermarsi, grazie a un sistema che si collega direttamente al pagamento. Un’auto a noleggio con Tollpass permette di viaggiare più velocemente, risparmiando minuti preziosi durante il tragitto.

Addio alle code ai caselli: Locauto lancia Tollpass, la rivoluzione del noleggio auto in Italia. Locauto ha presentato il 17 febbraio 2026 una soluzione innovativa per semplificare i viaggi in autostrada: Tollpass, un dispositivo che permette ai clienti di evitare le code ai caselli su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio più fluida e comoda, soprattutto per chi percorre lunghe distanze e desidera eliminare i tempi di attesa, un problema cronico per turisti e viaggiatori. Un problema storico: il casello come ostacolo al viaggio. Per anni, l’esperienza di noleggio auto in Italia si è concentrata sulla fornitura del veicolo, trascurando la gestione dei pedaggi autostradali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Locauto lancia una nuova promo flash con il 10% di sconto sul noleggio di auto e furgoni.

Da oggi, il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato di cinque centesimi, confermando le preoccupazioni sollevate nelle scorse settimane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.