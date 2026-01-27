Trash Test | Andrea Cosentino sfida l’IA al TeatroBasilica

Il Trash Test di Andrea Cosentino, in scena al Teatro Basilica di Roma dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026, propone uno spettacolo che unisce l’arte della recitazione alla sfida con l’intelligenza artificiale. L’evento offre un’occasione per esplorare le potenzialità e i limiti dell’IA attraverso un’esperienza teatrale originale, curata dall’attore e autore. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e tecnologia.

Cosa: Trash Test, spettacolo di e con Andrea Cosentino.. Dove e Quando: TeatroBasilica, Roma. Dal 29 al 31 gennaio 2026 (ore 21:00) e 1° febbraio 2026 (ore 16:30).. Perché: Un "collaudo distruttivo" e clownesco per smascherare i cliché dell'Intelligenza Artificiale attraverso l'improvvisazione teatrale.. Nel panorama teatrale contemporaneo, dove la tecnologia cerca sempre più spesso un dialogo forzato con l'arte scenica, Andrea Cosentino irrompe con una proposta che ribalta completamente il tavolo da gioco. Con Trash Test, che debutta al TeatroBasilica alla fine di gennaio 2026, l'artista non cerca una collaborazione armonica con l'Intelligenza Artificiale, ma ne orchestra un vero e proprio "collaudo distruttivo".

