Pubblicato dall' ordine degli ingegneri di Pescara il bando per il concorso dedicato ai neolaureandi
L'ordine e la fondazione degli ingegneri della provincia di Pescara, con il contributo della fondazione Pescarabruzzo, ha pubblicato il bando relativo al concorso per i neolaurenadi iscritti alla facoltà di ingegneria dell'ateneo d'Annuzio, per il miglior progetto dal titolo "Connessioni di.
Pubblicato dall'ordine degli ingegneri di Pescara il bando per il concorso dedicato ai neolaureandi - Fino al 4 dicembre i neolaureandi in ingegneria con discussione della tesi entro il 2026 potranno partecipare al concorso "Connessioni di ingegneria: progetti che integrano competenze, innovazione tec ...
