Forte nevicata sulla Statale 51 vicino Belluno in corso operazioni Anas per pulire la strada – Il video

Una forte nevicata ha colpito la Statale 51 vicino a Belluno, causando disagi alla circolazione. La causa è l’intensa perturbazione che si è abbattuta sulla zona, portando accumuli di neve sulla carreggiata. Le squadre di Anas sono al lavoro con mezzi specializzati per liberare la strada e mantenere il traffico aperto. Inoltre, l’azienda utilizza un nuovo sistema di sensori per monitorare la neve e applicare i trattamenti antighiaccio in modo più efficace. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza di chi attraversa la zona.

