Cedimento sulla Statale | lavori in corso per il ripristino della strada

Stamattina, sulla Statale 47 della Valsugana, si è verificato un cedimento nel tratto vicino a San Cristoforo, proprio dove passa il Fosso dei Gamberi. I lavori di ripristino sono già iniziati e proseguono senza sosta per mettere in sicurezza la strada. La circolazione resta rallentata, ma nessuno si è fatto male. La strada verrà sistemata il prima possibile, mentre le macchine devono ancora fare attenzione ai mezzi in movimento e ai segnali di cantiere.

Proseguono i lavori di ripristino della Strada Statale 47 della Valsugana all'altezza di località San Cristoforo in corrispondenza dell'attraversamento del Fosso dei Gamberi dove stamattina, mercoledì 4 febbraio, si è verificato un cedimento.In queste ore sono in corso gli scavi per la.

