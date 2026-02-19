Yildiz ha scoperto di essere incinta, ma la notizia si è trasformata in un inizio difficile per il suo bambino. La causa è la continua ostilità di Sahika, che cerca di sabotare la coppia a ogni passo. Yildiz si sente insicura e teme che i problemi familiari possano mettere a rischio la nascita del suo primo figlio. La tensione tra i protagonisti cresce, mentre la donna lotta per proteggere il suo futuro e quello del bambino in arrivo. La situazione si complica sempre di più.

Yildiz aspetta il suo primo figlio, con Halit, in Forbidden Fruit. Anche questa volta, però, Sahika ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla bionda Yilmaz. Nella villa Argun, la nuova antagonista della serie TV turca ne sta combinando davvero di tutti i colori, mentre cerca di rendere amara la permanenza di Yildiz. Ha addirittura cercato di avvelenarla. Per portare a termine il suo piano e convincere Halit che il figlio che la donna aspetta non è suo, ecco che Sahika mette in atto una nuova e spietata mossa. Quando nasce il figlio di Yildiz e Halit: anticipazioni Forbidden Fruit. Sahika sta portando avanti un piano ben preciso e la presenza di Yildiz, tra l’altro incinta, lo può solo ostacolare. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, quando partorisce Yildiz: inizio tragico per il figlio

Forbidden Fruit, anticipazioni clamorose: chi è il vero figlio di YildizDalla Turchia arrivano anticipazioni che scuotono i fan di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit: come e quando Halit diventa povero e Yildiz riccaNella terza stagione di Forbidden Fruit, la storia si rovescia: Halit si trova in strada, povero e in attesa di un autobus, mentre Yildiz è ormai una donna ricca.

Forbidden fruit ,Yildiz ritorna e mostra a Halit il suo pancione aspettiamo un figlio !

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.