Dalla Turchia arrivano anticipazioni che scuotono i fan di Forbidden Fruit. Nelle prossime puntate, si scoprirà finalmente chi è il vero figlio di Yildiz, con rivelazioni che cambieranno le carte in tavola. La tensione cresce e i personaggi dovranno affrontare un’onda di sorprese ormai imminente.

Dalla Turchia, arrivano anticipazioni clamorose sulle prossime puntate di Forbidden Fruit: emergerà tutta la verità sul figlio di Yildiz. Dopo essere scomparsa per otto mesi lasciando a Sahika il tempo di entrare totalmente nella vita di Halit che, ora, è pronto a sposarla, Yildiz è tornata a Istanbul annunciando di essere incinta. Yildiz, infatti, si è presentata alla festa del compleanno di Sahika organizzata da Halit sfoggiando il suo pancione giunto, ormai, alle ultime settimane di gravidanza. (Fonte Screen video Mediaset Infinity) – L’opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Forbidden Fruit, anticipazioni clamorose: chi è il vero figlio di Yildiz

