Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 21 al 27 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo Sahika, costretta a fare i conti con un evento che potrebbe far crollare i suoi piani. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit. Anticipazioni Forbidden fruit: il piano di Sahika in pericolo. Yildiz lascia la villa e – nel tentativo di scansare un'auto – inciampa nel marciapiede davanti al cancello. Halit a quel punto la richiama e la invita a rientrare per riprendersi.

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 21 al 27 febbraio 2026: Sahika in allarme, il suo piano inizia a vacillare

