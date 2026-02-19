Fieste dai ûs e lidric un musical dal cast stellare e la geopolitica di Dario Fabbri | tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Dario Fabbri ha spiegato che le tensioni in Ucraina sono dovute a interessi geopolitici e a una pressione internazionale crescente. Nel weekend, a Moruzzo, si terrà la tradizionale “Fieste dai ûs e lidric”, una festa popolare con radici antiche. L’evento celebra le tradizioni locali e prevede spettacoli, cibo e musica dal vivo. Gli organizzatori hanno confermato che l’appuntamento richiamerà numerosi visitatori, desiderosi di vivere un momento di festa autentica. La manifestazione si svolgerà nel centro storico del paese, attirando anche turisti provenienti da fuori regione.

Subito una buona notizia: dopo giorni di pioggia ci aspetta un weekend di sole. Così ci sarà ampia scelta per chi non ha ancora deciso cosa fare nel fine settimana dal 20 al 22 febbraio: ecco i nostri consigli A Moruzzo ci sarà una ricorrenza dal sapore antico: la “Fieste dai ûs e lidric”, dedicata, appunto, al radicchio invernale e alle uove sode. Sabato e domenica non ci saranno solo i chioschi per mangiare e bere, ma anche musica dal vivo e una passeggiata organizzata dalla Pro Loco. Al Giovanni da Udine, per tutto il weekend, dal 20 al 22 febbraio, andrà in scena uno dei musical più amati di sempre: “Cantando sotto la pioggia”.🔗 Leggi su Udinetoday.it Fieste dai ûs e lidric a MoruzzoMoruzzo si prepara a tornare con la tradizionale festa degli Ûs e Lidric. Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a ComoEcco gli eventi e le iniziative da non perdere nel weekend a Como, nel primo fine settimana del 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. IL GRANDE GIOCO Sotto la lente del Direttore di Domino Dario Fabbri l'apparente svolta di Trump nella proiezione di potenza degli Stati Uniti; con una retorica che ricorda a tratti quella tipica del mondo neoconservatore. Quali i motivi di questo cambio di post facebook La nuova puntata de IL GRANDE GIOCO, con @dlfabbri, dedicata al Giappone. Dopo il trionfo elettorale di Takaichi pare infatti possibile una riforma della Costituzione, per tornare Potenza militare. x.com