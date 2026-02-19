festival del libro si parte il coraggio delle parole

Il Festival del Libro inizia con due testimonianze toccanti. Sonia Fardelli annuncia che Martina Marchiò presenta

di Sonia Fardelli Parte con due importanti testimonianze il Festival del libro. Attese ospiti sono Martina Marchiò con "Brucia anche l’umanità", un diario scritto come infermiera a Gaza e Valentina Mastroianni con la storia di Cesare, suo figlio, venuto a mancare lo scorso anno a causa di una malattia rara. Il racconto di questo percorso di vita e speranza, era stato raccontato dalla madre sui social, portando un’esperienza di dolore. Martina Marchiò aprirà la kermesse al Berrettarossa di Soci sabato 21 febbraio alle ore 16. Ma l’auditorium della Pro loco di Soci sarà aperto fin dalle 15, ora in cui inizierà la maratona di lettura curata dal gruppo A Viva Vice dell’attrice Alessandra Aricò e da tanti volontari, sul libro "Uno, nessuno, centomila" di Pirandello che quest’anno compie cento anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

