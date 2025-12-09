Festival delle Migrazioni Winter Edition | si parte con un ricco programma eventi

Inizierà oggi martedì 9 dicembre presso la Sala F. Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, la quarta edizione del Festival delle Migrazioni Winter Edition, quest’anno dal tema "Restanza e Migrazioni". L’iniziativa, promossa e organizzata da Associazione Coopisa, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

