Ferrari ha sorpreso a Sakhir con un nuovo elemento: il flap dell'ala che ruota di 270°. Durante i test in Bahrain, la squadra ha mostrato come questo dispositivo possa modificare l’aerodinamica dell’auto in tempo reale. Il meccanismo permette di adattare l’ala alle diverse esigenze di gara, migliorando sia la velocità in rettilineo sia la stabilità in curva. Questo sistema innovativo, ancora in fase di sviluppo, potrebbe rappresentare un passo avanti nella tecnologia delle monoposto. La Ferrari continua a spingere oltre i limiti dell’ingegneria.

La Ferrari sta stupendo sempre di più nell'ultima sessione di test pre-stagionali. Ad attirare l'attenzione dell'intero paddock di Sakhir è stata la modalità di apertura del flap dell'ala posteriore. Una soluzione che potrebbe cambiare le regole del gioco. Avevamo già spiegato le diverse modalità di apertura legate alle posizioni dei perni del flap, identificando tre soluzioni differenti. Ma l'ultima trovata della Ferrari va oltre. Non è rilevante dove sia posto il perno, ora ancorato nella porzione centrale del flap. Conta il suo movimento di apertura. I tecnici di Maranello hanno trovato una soluzione inedita: fanno ruotare il flap in senso orario all'indietro di circa 270°, contro i 90° standard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari stupisce a Sakhir: il flap dell'ala che ruota di 270°. Ecco come funziona e a cosa serve

Juve Napoli, infortunio Neres: il brasiliano recupera per il match dell’Allianz Stadium? Ecco cosa trapela sulle condizioni dell’ala di ConteL'infortunio di David Neres durante la preparazione alla sfida tra Juve e Napoli ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono conferme definitive sul suo recupero.

Salute, il nuovo «portale» di ChatGPT: come funziona e a che cosa serveOpenAI ha lanciato una nuova sezione di ChatGPT dedicata alla salute, sviluppata in collaborazione con medici di diversi paesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.