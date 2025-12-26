Magistrati in corsia donazione di libri nei reparti pediatrici del Vito Fazzi

LECCE – Nella giornata di martedì 23 dicembre il presidente della Ges Lecce, la giunta esecutiva dell'associazione nazionale magistrati, Giuseppe De Nozza, accompagnato da Eleonora Guido, componente della Ges e Laura Orlando, segretaria, si sono recati presso i reparti pediatrici del Fazzi per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

