Famiglia nel bosco e minori rapiti presidente Assistenti Sociali D' Atri giustifica loro operato | Interesse minore non negoziabile
Francesca D'Atri, presidente del Croas Abruzzo, difende il lavoro degli assistenti sociali coinvolti in un caso di presunti minori rapiti nel bosco. La donna spiega che le azioni sono state prese nel rispetto dell’interesse del minore, che considera un principio fondamentale e non negoziabile. D'Atri sottolinea come le decisioni siano state necessarie per tutelare i bambini, anche di fronte alle polemiche sollevate. La vicenda ha suscitato molte discussioni e si attende una risposta ufficiale delle autorità competenti.
La presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (Croas) d'Abruzzo Francesca D'Atri giustifica operato degli assistenti sociali e denuncia presunti "attacchi spietati" contro di loro. Ma i Trevallion hanno già denunciato l'assistente considerata "ostile non imparziale" e in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vorrei che assistenti sociali e giudici ascoltassero davvero questo messaggio e non assumessero un atteggiamento difensivo. Questi bambini hanno bisogno di respirare "aria e cose di casa". Sono i mattoni su cui era costruita la loro storia... x.com
