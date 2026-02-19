Fabregas-Allegri scintille dopo la partita Poi Cesc chiede scusa Max | È giovane
Durante la partita, Cesc Fabregas e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani, scatenando una discussione accesa. La lite è scoppiata subito dopo il fischio finale, con parole dure tra i due e uno scambio di battute infuocate. Fabregas ha poi chiesto scusa, mentre Allegri ha minimizzato l’accaduto dicendo che il giovane giocatore “è troppo impulsivo”. Il diverbio si è svolto nel corridoio che porta alla sala conferenze, lasciando intendere tensione tra i tecnici già presente da tempo.
Tensione in campo e tensione anche nel dopogara. Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas difficilmente andranno mai a cena insieme. Già all’andata fra i due non era filato tutto liscio, ma la cosa era rimasta circoscritta nella pancia del Sinigaglia. Stavolta la situazione è deflagrata dapprima lungo la partita, poi nel corridoio che porta alla sala conferenze e infine davanti ai microfoni. Il parapiglia in campo ha avuto per protagonisti il tecnico del Como e Saelemaekers. Fabregas chiedeva un secondo giallo – non estratto da Mariani - per il belga e poi lo ha ostacolato impedendo praticamente una ripartenza del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
