Bbc san Siro | due seggiolini in stile squadra per la partita tra Inter e Milan

La BBC ha pubblicato una foto dei seggiolini della tribuna principale di San Siro, scatenando polemiche. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2026, alcuni seggiolini sono stati installati in stile “squadra”, con le due diverse colorazioni. La scelta ha diviso i tifosi, tra chi la vede come una trovata simpatica e chi invece la considera poco rispettosa. La questione ha attirato l’attenzione anche sui social, dove il commento ironico della BBC ha fatto discutere. La partita tra Inter e Milan si avvicina,

Il 6 febbraio 2026, a Milano, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, la BBC ha pubblicato una foto dei seggiolini della tribuna principale dello stadio San Siro, con un commento ironico che ha sollevato scalpore. Le immagini mostrano sedili logorati, colorati di arancione sbiadito, e hanno provocato un’accesa discussione sulle condizioni dell’impianto sportivo, ormai in fase di ristrutturazione. La giornalista inglese Emma Smith, sul sito della BBC, ha evidenziato la scarsa qualità delle strutture del capoluogo lombardo, paragonandole a “strutture da calcio dilettantistico”, un riferimento diretto alla mancanza di impegno e di investimenti reali per l’allestimento del nuovo San Siro, destinato a ospitare eventi olimpici.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su San Siro Inter Milan La Bbc boccia i seggiolini dello stadio San Siro La Bbc critica i seggiolini di San Siro. Inter Milan LIVE 0-0, inizia la partita a San Siro! Inizia il duello tra Chivu e Allegri La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Siro Inter Milan Argomenti discussi: Sono emersi solo ora nuovi dettagli sull’intervista BBC a Lady Diana: il principe William vuole la verità; Per la prima volta, la BBC si è scusata per l'intervista scandalo fatta a Lady Diana. L'inno olimpico di Cecilia Bartoli domani a S. Siro La cantante, mezzo soprano, romana, si esibirà domani durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Valentina Fizzotti facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.