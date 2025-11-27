Emily Ratajkowski intimo rosso e provocazioni social
Non servono parole quando il corpo parla da solo. Emily Ratajkowski lo sa bene e continua a dominare i social media con la sua bellezza mozzafiato. La supermodella americana ha condiviso nuovi scatti sensuali su Instagram, mostrandosi in lingerie rossa. E i fan sono impazziti. Icona di bellezza e sensualità. Con l’ex marito Emily Ratajkowski, 33 anni, è un’icona indiscussa di stile e sensualità. Nata a Londra ma cresciuta in California, Emrata – come la chiamano affettuosamente i fan – ha conquistato la fama mondiale grazie al videoclip Blurred Lines di Robin Thicke nel 2013. Da quel momento la sua carriera è decollata tra passerelle internazionali, copertine patinate e ruoli cinematografici. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
