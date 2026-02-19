Emendamenti al Milleproroghe | le modifiche approvate

Il Parlamento ha approvato modifiche al decreto Milleproroghe, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore edilizio e energetico. Le nuove proroghe riguardano permessi e scadenze per progetti di costruzione e interventi energetici, con alcune misure che si estendono fino alla fine dell’anno. Le aziende temono che queste proroghe possano creare confusione o ritardi nelle attività. La decisione arriva in un momento di forte attenzione alle tempistiche per l’efficienza degli interventi pubblici e privati. La legge entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Milleproroghe: Via libera a proroghe per edilizia ed energia, ma restano dubbi sull’impatto reale. Il Parlamento italiano ha approvato una serie di modifiche al decreto Milleproroghe, intervenendo su temi cruciali per l’economia nazionale come l’edilizia, l’energia e la semplificazione burocratica. Le misure, che mirano a dare respiro a imprese e cittadini, sono state accolte con reazioni contrastanti tra politica e mondo imprenditoriale, sollevando interrogativi sull’effettiva capacità di rilanciare la crescita e affrontare le sfide strutturali del Paese. Edilizia: 48 mesi in più per completare i cantieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Via Viterbo, protesta accolta. Approvate le modifiche al piano corse degli autobusLe richieste dei residenti di via Viterbo, che da anni segnalano disagi causati dal passaggio di autobus di grandi dimensioni in una strada stretta, trafficata e priva di marciapiedi, sono state ascoltate.

Milleproroghe, al voto gli emendamenti in Commissione: tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolasticoLe Commissioni I e V della Camera esamineranno gli emendamenti al Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre, perché vogliono decidere se prorogare le graduatorie DSGA e modificare il dimensionamento scolastico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.