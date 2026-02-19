Emendamenti al Milleproroghe | le modifiche approvate
Il Parlamento ha approvato modifiche al decreto Milleproroghe, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore edilizio e energetico. Le nuove proroghe riguardano permessi e scadenze per progetti di costruzione e interventi energetici, con alcune misure che si estendono fino alla fine dell’anno. Le aziende temono che queste proroghe possano creare confusione o ritardi nelle attività. La decisione arriva in un momento di forte attenzione alle tempistiche per l’efficienza degli interventi pubblici e privati. La legge entrerà in vigore nei prossimi giorni.
Milleproroghe: Via libera a proroghe per edilizia ed energia, ma restano dubbi sull’impatto reale. Il Parlamento italiano ha approvato una serie di modifiche al decreto Milleproroghe, intervenendo su temi cruciali per l’economia nazionale come l’edilizia, l’energia e la semplificazione burocratica. Le misure, che mirano a dare respiro a imprese e cittadini, sono state accolte con reazioni contrastanti tra politica e mondo imprenditoriale, sollevando interrogativi sull’effettiva capacità di rilanciare la crescita e affrontare le sfide strutturali del Paese. Edilizia: 48 mesi in più per completare i cantieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Via Viterbo, protesta accolta. Approvate le modifiche al piano corse degli autobusLe richieste dei residenti di via Viterbo, che da anni segnalano disagi causati dal passaggio di autobus di grandi dimensioni in una strada stretta, trafficata e priva di marciapiedi, sono state ascoltate.
Milleproroghe, al voto gli emendamenti in Commissione: tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolasticoLe Commissioni I e V della Camera esamineranno gli emendamenti al Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre, perché vogliono decidere se prorogare le graduatorie DSGA e modificare il dimensionamento scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Milleproroghe. Stop alle incompatibilità per gli infermieri fino al 2029. Slitta avvio farmacia dei servizi e nuove norme su accreditamento. Le proposte di maggioranza; I lavori parlamentari della settimana dal 9 al 13 febbraio; Emendamenti al Milleproroghe: le modifiche approvate.
Milleproroghe, dal bonus lavoro al fisco: le novità in arrivoEdilizia, fisco e lavoro: è rush sul decreto Milleproroghe da convertire in legge entro il primo marzo. Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera continuano l'esame degli emendament ... adnkronos.com
Emendamenti al Milleproroghe: le modifiche approvateLe le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno reso noti i primi emendamenti al Milleproroghe approvati. rinnovabili.it
Il decreto Milleproroghe in corso di conversione alla Camera contiene, tra gli undici emendamenti depositati dai relatori nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'obbligo di stipulare una polizza assic… x.com
Milleproroghe: cosa cambia per gli infermieri Via libera agli emendamenti che intervengono su: ECM Esclusività del rapporto di lavoro Novità che incidono su obblighi formativi, organizzazione del lavoro e scelte professionali. Quali sono le modifi facebook