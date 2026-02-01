Elezioni comunali Il fronte alternativo al sindaco azzera le candidature Pesa il quadro giudiziario

Il fronte che si oppone al sindaco uscente Vincenzo Caterino ha deciso di azzerare le candidature in vista delle prossime elezioni comunali. La situazione politica nel paese è in fermento, anche a causa di alcune questioni giudiziarie che influiscono sulle decisioni dei partiti. Mentre Caterino si prepara alla sua campagna, il fronte alternativo si riorganizza, lasciando intendere che le prossime settimane saranno decisive per capire chi correrà per la fascia tricolore.

Il primo cittadino è indagato per corruzione elettorale in qualità di presidente della Gisec, insieme al consigliere regionale Giovanni Zannini Fase di profondo riassetto politico nel fronte alternativo al sindaco uscente di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino, impegnato a prepararsi alla prossima tornata elettorale. Dopo settimane di confronto senza esiti concreti, le forze di opposizione hanno deciso di ripartire da zero, prendendo atto dello stallo emerso sulla scelta del candidato alla carica di primo cittadino. I tre gruppi che compongono la coalizione – Prima San Cipriano, Miglioriamo San Cipriano e San Ciprianesi al Centro – hanno formalmente azzerato la rosa dei nomi individuata in precedenza.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su San Cipriano d'Aversa

Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica.

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato creato un osservatorio dei cittadini dedicato a monitorare e valutare le candidature.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Cipriano d'Aversa

Argomenti discussi: Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa, sindaco sotto torchio dopo l'indagine: Rinunci alla candidatura; Agrigento, si aprono le danze per le Amministrative 2026: gli scenari; Comunali, Lepore cauto: Mai sentirsi sicuri; I civici in corsa ora sono tre.

Verso le Comunali: sindaco vicino alla conferma. Opposizioni ancora senza una sintesiIl quadro politico di Casagiove comincia a delinearsi in vista delle prossime elezioni amministrative e tutto lascia presagire una ricandidatura ormai imminente del sindaco uscente Giuseppe Vozza. Sec ... casertanews.it

Elezioni comunali a Fondi: giovani in pressing, coalizioni ancora fluideA Fondi il conto alla rovescia verso le elezioni di primavera scorre tra manovre silenziose, ipotesi che si rincorrono e pochissime certezze. Più che ... h24notizie.com

Corato si prepara alle elezioni comunali: il sindaco De Benedittis pronto al secondo mandato, il centrodestra ancora alla ricerca un candidato. Il servizio di Roberto Straniero #puglia #corato #elezioni #politica - facebook.com facebook