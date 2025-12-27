ELDEN RING NIGHTREIGN | Tutte le novità e Migliorie dell’hotfix 1.031

È stato distribuito l’hotfix 1.03.1 di ELDEN RING NIGHTREIGN, un aggiornamento correttivo mirato a rifinire l’equilibrio generale del gioco e ad apportare aggiustamenti specifici ai contenuti aggiuntivi e alla modalità Profondità della Notte. Si tratta di un intervento mirato, non invasivo, ma importante per rendere la progressione più coerente e le spedizioni più gratificanti, soprattutto per chi affronta i contenuti più avanzati. Nuovi nemici potenziati nella Profondità della Notte. Con questo aggiornamento viene introdotta la versione potenziata dei Bilanciatori, Portastendardi della Salvezza come possibile bersaglio principale nella modalità Profondità della Notte. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

