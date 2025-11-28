Il weekend inizia con il sole che scalda domenica tornano le precipitazioni

Correnti secche settentrionali garantiscono ancora per qualche giorno tempo stabile sulla nostra regione; dalla serata di sabato l’avvicinarsi di un fronte Atlantico dalla Francia apporterà un debole peggioramento nella giornata di domenica. A seguire tempo prevalentemente di matrice Atlantica con fronti che si alterneranno a pause, poco sole e clima meno freddo. Le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 28 novembre 2025 Tempo Previsto: Tempo in prevalenza soleggiato su tutta la regione, dal pomeriggio transito di velature di altostrati da nord-ovest in estensione al resto della regione in serata; durante la notte e prime ore del mattino gelate diffuse anche in pianura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

