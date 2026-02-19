Domani interrogo recensione | una sensibilissima Anna Ferzetti e la necessità di ascoltare i giovani
Domani interrogo, film con Anna Ferzetti, nasce dalla volontà di affrontare i problemi degli studenti disillusi. La protagonista, una insegnante che cerca di capire e sostenere i giovani, si confronta con difficoltà reali e quotidiane nelle scuole italiane. La pellicola mette in luce le sfide di un sistema scolastico fragile e poco attento alle esigenze delle nuove generazioni. La storia si svolge tra aule affollate e dialoghi sinceri, offrendo uno spaccato di realtà spesso trascurata. La scena finale lascia spazio a molte riflessioni.
La nostra recensione di Domani interrogo, film con Anna Ferzetti nei panni di una professoressa pronta ad aiutare una generazione abbandonata a sé stessa: un film giovanile più riuscito nelle intenzioni che tecnicamente.. Romanzo di formazione ed educazione sulla gioventù di periferia, Domani interrogo è il nuovo film del regista romano Umberto Carteni uscito al cinema giovedì 19 febbraio. Presentato ad Alice nella Città 2025 come proiezione speciale, la pellicola è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, qui presente come co-sceneggiatrice insieme a Herbert Simone Paragnai e allo stesso regista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
