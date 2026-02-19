Diesel vs benzina un confronto impietoso | si è ribaltata la situazione
Da settimane, la realtà dei fatti si è capovolta e il diesel ha superato la benzina nel prezzo. La causa principale risiede nell’aumento dei costi del petrolio e nelle nuove tasse ambientali introdotte dal governo. Le pompe di benzina mostrano ora tariffe più alte per il diesel rispetto alla benzina, un cambiamento che ha colpito molti automobilisti. La differenza si fa sentire, soprattutto per chi percorre molti chilometri ogni giorno. La tendenza sembra destinata a continuare anche nelle prossime settimane.
Il costo della verde è ormai costantemente più basso. I minori consumi del motore a gasolio riescono ancora a compensare il prezzo di acquisto più elevato, ma bisogna fare molta strada l sorpasso è diventato realtà già da qualche settimana. E i prezzi praticati alla pompa ci dicono che non si tratta di un trend passeggero. A inizio gennaio le tariffe di benzina e diesel sono state adeguate per effetto della norma inserita nella legge di bilancio sul riallineamento delle accise. Il risultato è che da allora la verde costa 4,05 centesimi di euro per litro in meno, mentre il gasolio è aumentato dello stesso importo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Salgono le quotazioni internazionali e non si arresta la risalita dei prezzi di benzina e dieselLe quotazioni del petrolio continuano a salire e i prezzi alla pompa aumentano di conseguenza.
Motore diesel vs motore a benzina: quali sono le vere differenze
