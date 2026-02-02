Le quotazioni del petrolio continuano a salire e i prezzi alla pompa aumentano di conseguenza. Non si ferma la corsa dei carburanti, che hanno raggiunto livelli che non si vedevano da tempo. Gli automobilisti devono prepararsi a spendere di più per fare il pieno.

Non si ferma la risalita dei prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia del rialzo delle quotazioni petrolifere internazionali. Lo segnala la Staffetta Quotidiana, riportando che Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Tamoil. Per IP si registra un rialzo di due centesimi su benzina e diesel. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,648 eurolitro (+3 millesimi, compagnie 1,653, pompe bianche 1,636), diesel self service a 1,690 eurolitro (+6, compagnie 1,698, pompe bianche 1,672). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salgono le quotazioni internazionali e non si arresta la risalita dei prezzi di benzina e diesel

Il prezzo della benzina e del diesel torna a salire nonostante il calo delle quotazioni del petrolio.

