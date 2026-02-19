Didattica telematica Bandecchi | Notizie fuorvianti sul tavolo al Ministero

Stefano Bandecchi ha chiarito che le notizie diffuse sul meeting al Ministero dell’Università sulla didattica telematica sono fuorvianti. L’amministratore dell’Università Niccolò Cusano ha spiegato che l’incontro si è concentrato principalmente sulle modalità di aggiornamento dei corsi online e sulle risorse disponibili agli studenti. Durante la riunione, sono stati discussi anche nuovi strumenti tecnologici da implementare. Bandecchi ha ribadito che le informazioni circolate non riflettono correttamente il contenuto reale dell’appuntamento. La discussione rimane aperta a ulteriori sviluppi.

Stefano Bandecchi fa chiarezza. Dopo la pubblicazione di diversi articoli sull’incontro dedicato alla didattica telematica tenutosi ieri presso il Ministero dell’Università, l’amministratore dell’Università Niccolò Cusano ha tenuto a porre l’accento sui contenuti e sulla dinamica della riunione. Il sindaco di Terni ha sottolineato che molte delle notizie diffuse dai media non rispecchierebbero la realtà. Secondo lui, "gli articoli usciti su varie testate giornalistiche a proposito del tavolo della didattica telematica tenutosi ieri presso il ministero non sono completamente esatti e risultano completamente fuorvianti della realtà". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Didattica telematica, Bandecchi: "Notizie fuorvianti sul tavolo al Ministero" Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. L’accusa: tasse non pagate per 20 milioni come amministratore dell’università telematica UnicusanoStefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse come amministratore dell’università telematica Unicusano. Terni, Stefano Bandecchi: “Raccolta dei rifiuti resta un incubo per la cittadinanza”. Le soluzioni sul tavoloIl tema della raccolta dei rifiuti a Terni è al centro di un’interrogazione di Pierluigi Spinelli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salva-Bandecchi, ovvero le università ridotte a esamifici; Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale da 20 milioni. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscaleContestato a Bandecchi di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano ... ilcorrieredelgiorno.it Stefano Bandecchi rinviato a giudizio: è accusato di evasione fiscale per 20 milioni di euroStefano Bandecchi, il patron di Unicusano, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di non aver pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore ... fanpage.it Nell'adunanza plenaria telematica del 13 febbraio, il CSPI ha espresso all'unanimità il proprio parere - che si sostanzia in osservazioni, considerazioni e proposte - riguardo allo schema di DM sui «corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la sc facebook