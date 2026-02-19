Di Canio rabbioso sul paragone Vialli Malen | Ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato Fa 5 gol e scomodiamo Vialli Fratellone mio mi dispiace…
Paolo Di Canio si è arrabbiato dopo aver sentito il confronto tra Malen e Vialli, che sta circolando in queste settimane. Il commentatore ha sottolineato che Malen, 27 anni, ha segnato cinque gol senza attirare molta attenzione finora. Di Canio ha criticato l’eccessivo paragone, ricordando che Vialli, a quell’età, aveva già dimostrato il suo valore. Ha aggiunto che spesso si dà troppa importanza a giovani promettenti, mentre altri passano inosservati. Il confronto tra i due attaccanti continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.
Paolo Di Canio ha commentato duramente il paragone tra Malen e Vialli che sta circolando in questi giorni. Vediamo che cosa ha detto. Le parole di Gian Piero Gasperini hanno scatenato un vero e proprio dibattito. Il tecnico aveva accostato Donyell Malen, nuovo attaccante giallorosso, a Gianluca Vialli, storica leggenda bianconera. Da Sky Sport, Paolo Di Canio ha criticato aspramente il paragone, giudicandolo fuori luogo. L'opinione dell'ex attaccante ha generato forte discussione nell'ambiente. Di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI DI CANIO – «Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato.
Gasperini incorona Malen: «Mi ricorda Vialli». E sul Var: «Senza è la partita perfetta»Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Cagliari, che permette all’Atalanta di agganciare Juventus e Napoli in classifica.
Mauro: "Ha ragione Gasp, Malen sembra Vialli. Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui..."Mauro commenta che Malen ricorda Vialli, ma resta scettico su cosa possa fare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sfida Champions a Napoli, Gasperini scommette sul tandem Dybala-Malen LA REPUBBLICA Il leader tecnico dei giallorossi e quell'attaccante che, a sentire Gasperini, «ricorda Vialli». Questione di feeling, di intesa tra chi parla la stessa lingua. PauIo Dybala facebook
Graziani: “Malen fa sempre la cosa giusta, è l’attaccante ideale. Il paragone con Vialli è calzante” x.com