La moda torna a sorprendere con capi che sembravano passati di moda. In versione sartoriale o in denim, le tendenze riprendono vita, adattandosi al gusto di oggi. Le grandi firme e i negozi puntano su pezzi che sembrano uscite dal passato, ma vengono rivisti e rilanciati, conquistando subito nuovi appassionati.

A volte ritornano. L’industria della moda è abituata a riscoprire e rilanciare capi solo in apparenza dimenticati, capaci invece di calarsi nel presente. Come nel caso dei pantaloni a vita bassa da donna. Come abbinare i pantaloni a zampa a ogni età: idee di stile e modelli giusti dai 20 ai 60 anni X Per la Primavera-Estate 2026, infatti, i cosiddetti low waist pants si rivelano l ‘item da avere ad ogni età. Abbandonata l’ispirazione anni Duemila, i pantaloni a vita bassa donna si scoprono sofisticati, contemporanei, versatili da mattina a sera. In versione sartoriale, in denim, stampati o monocromatici, la raffinatezza si sposta sotto l’ombelico, senza remore o paura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In versione sartoriale o in denim

