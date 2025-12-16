Delitto di Garlasco | la sfida dell' avvocato Fabrizio Gallo al generale Garofano | Segreti Ep 18

In questo episodio di Segreti, l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, mette in discussione l’inchiesta di Garlasco, evidenziando errori e lacune che, a suo avviso, compromettono la verità processuale. La sfida con il generale Garofano si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sulla ricerca di una giustizia più equa.

L'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, sostiene che l'inchiesta di Garlasco è segnata da errori gravi e irrisolti. Tra reperti non analizzati, scelte investigative discutibili e indizi sottovalutati, Gallo parla di una "vergogna giudiziaria" e chiede che si abbia il coraggio di ammettere gli sbagli.

